ظهران الجنوب 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة عسير ممثلة بالمكتب النسوي بمحافظة ظهران الجنوب أمس برنامجًا توعويًا لمنسوبات القسم النسائي في بلدية المحافظة، بمقر المركز الحضاري.وركز البرنامج على أهمية استخراج الهوية الوطنية للمرأة السعودية، من خلال تقديم عرض مرئي يتضمن طرق الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية: كتجديد الهوية، أو إصدار بدل فاقد، فضلًا عن التعريف الإلكتروني.وتناول البرنامج التأكيد على وجوب المحافظة على الهوية الوطنية وحمايتها وعدم رهنها، كونها تعد وسيلة الإثبات الشخصي والرسمي لمن بلغت السن القانونية.// انتهى //23:55ت م0326