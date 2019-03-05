ظهران الجنوب 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 5مارس 2019 م واسصادرت بلدية محافظة طريب خلال جولاتها التفتيشية الميدانية على عدد من المنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع اللحوم التي نفذتها اليوم, كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وتأتي الجولات ضمن حملة "غذاؤكم أمانة ", للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية للمنشآت، والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، والإشراف على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية, وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.// انتهى //23:56ت م0327