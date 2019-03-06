الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن غداً ندوة بعنوان "الحالة الإنسانية في اليمن من الإغاثة إلى التنمية وإعادة الإعمار". وستعقد الندوة في قاعة المحاضرات الكبرى بمؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر.// انتهى //00:28ت م0328