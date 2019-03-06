ثقافي / مسائية الرؤية تستعرض إنجازات إدارة تعليم الحدود الشمالية
الأربعاء 1440/6/29 هـ الموافق 2019/03/06 م واس
عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس
نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم فعالية " مسائية الرؤية " ، وهي مبادرة تهدف إلى رفع وتيرة التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي لزيادة الوعي بمبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي عرضاً عن مبادرات وإنجازات إدارة التعليم التي تنسجم مع رؤية المملكة ، وتلتقي أهدافها لتطوير قطاع التعليم وتحسين أدائه ومخرجاته .
وتعرف الحضور على المبادرات النوعية التي تبناها تعليم الحدود الشمالية ، والتحديات التي تنوي الإدارة خوضها ، عبر إطلاق عدد واسع من مبادرات التطوير والتحسين التي ستساهم من جهتها في تحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية المملكة 2030 .
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