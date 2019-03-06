واشنطن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واستراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات اليوم في السوق الأمريكية، في ظل التزام المتعاملين جانب الحذر قبل صدور البيانات الأسبوعية لمخزون الخام الأمريكي وخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف للصين خلال العام الحالي.وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 03ر0 دولار ليصل سعره إلى 66ر56 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل. وكان السعر قد ارتفع أمس بمقدار 79ر0 دولار ما نسبته 4ر1 في المئة ليصل سعره إلى 59ر56 دولار للبرميل.// انتهى //02:35ت م0331