لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسعثرت الشرطة البريطانية على طرود ناسفة بدائية الصنع في ثلاث أماكن متفرقة بالعاصمة البريطانية لندن.وأفادت الشرطة في بيان اليوم بأنها تلقت بلاغًا بوجود ثلاثة طرود في مطار هيثرو ومطار سيتي لندن ومحطة قطارات واترلو، مضيفةً أن شرطة مكافحة الارهاب البريطانية باشرت عمليات التحقيق في تلك المواقع وكيفية وصولها.وأشارت الشرطة إلى أنه جرى إخلاء المواقع التي وصلت إليها الطرود المشبوهة وسحب تلك الطرود، ولم تسجل هناك أية إصابات.// انتهى //03:18ت م0332