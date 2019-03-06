داكار 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأكدت المحكمة الدستورية في السنغال اليوم إعادة انتخاب الرئيس ماكي سال لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.وأعرب الرئيس السنغالي في كلمة القاها في قصر الرئاسة في العاصمة داكار، بعد فترة قصيرة من الإعلان عن إعادة انتخابه، عن شكره للناخبين لتجديد عقد الثقة، واعدًا إياهم بأن يكون رئيسًا لجميع السنغاليين.وأضاف أنه سيتواصل مع السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، للانخراط في حوار شامل وبناء بما يخدم مصالح البلاد.وأعلنت اللجنة الانتخابية حصول سال، الذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية الشهر المقبل، على نسبة 26ر58 في المئة من الأصوات، في حين حل منافسه إدريسا سيك، رئيس الوزراء الأسبق ومرشح حزب "ريومي" ثانيًا، إذ حصل على نسبة 51ر20 في المئة نت الاصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 فبراير الجاري.// انتهى //03:53ت م0333