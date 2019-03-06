الرياض 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".// للصحف // // انتهى //04:00ت م0335