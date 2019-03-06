الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يبحث مع لافروف تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدوليةالملك يتسلم رسالة من رئيس موريتانيا ويتلقى تحيات بوتينمجلس الوزراء يرحب بتصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابيةالمملكة قدمت لليمن أكثر من 13 مليار دولار حتى يناير 2019القيادة تهنئ رئيس غانا بذكرى اليوم الوطنيالديوان الملكي: وفاة جهير بنت سعود بن عبدالعزيزالفيصل يستعرض «الجدار الإلكتروني» لمنع مخالفي الحج من «المشاعر»أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس «التخصصي» ومدير جامعة الإمامالأمير فيصل بن بندر يلتقي سفير إيرلنداأمير الشرقية يرعى اتفاقيات تعاون ويلتقي سفيرة بلجيكافيصل بن مشعل: مركز الملك سلمان للإغاثة منارة إنسانيةفيصل بن خالد: الزيارات التفقدية مستمرةالعساف يبحث مع وزير الخارجية الروسي المستجدات الدوليةالجبير يستقبل القائم بأعمال السفارة الأميركيةالمملكة ترحب بقرار لندن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابيةمركز الملك سلمان يوزع مواد غذايئة في محافظات اليمن.. وينظم دورات لفتيات لحجالمملكة تؤسس لحقبة جديدة بين الجارتين النوويتينالشرعية: لا ترتيبات أخرى قبل تنفيذ «ستوكهولم»المعارك وغارات التحالف ترديان عشرات الحوثيينإخلاء الباغوز يتواصل تمهيداً لـ"المعركة الأخيرة"فرنسا وهولندا تصفعان دبلوماسيي إيران// يتبع //06:33ت م0003