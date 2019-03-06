وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة " الرياض " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نشر ثقافة السلام ) : بلادنا دائماً ما تبذل قصارى جهدها ليعم الأمن والسلام ربوع العالم، وهي بذلك تحقق مبدأً إسلامياً أصيلاً في نشر ثقافة السلام، فالسلام والإسلام يلتقيان في توفير الطمأنينة والأمن والسكينة والتقدم، من هذا المنطلق تسعى المملكة أن يعم السلام أنحاء المعمورة، كونه يؤدي إلى إعمارها، ودائماً ما كانت المملكة، ولاتزال، تسخر كافة إمكاناتها من أجل خفض التوتر الحاصل في الإقليم والأقاليم الأخرى، ولنا في جهودها التي تبذل لخفض حدة التوتر بين الجارتين الهند وباكستان على خلفية الأحداث الأخيرة بينهما مثالاً واضحاً على النهج الذي تنتهجه، ويلقى كامل التقدير من دول العالم، خاصة إذا علمنا أن البلدين خاضا ثلاثة حروب بينهما عدا المناوشات التي تحصل بين حين وآخر، والأحداث الأخيرة كان من الممكن أن تتطور وتصل إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن جاءت جهود المملكة من خلال علاقتها الوثيقة بنيودلهي وإسلام آباد إلى نزع فتيل التوتر وجنوح البلدين إلى تجنب التصعيد الذي لن تكون نتائجه مقتصرة عليهما.ورأت أن الجهود السعودية في نزع فتيل التوتر لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها إلى إقناع الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالانخراط في التهدئة، مما كان له بالغ الأثر وأكد مكانة المملكة وقدرتها الدبلوماسية وحضورها الفاعل في حل الأزمات وهو أمر تعجز كثير من الدول على القيام به رغم محاولاتها، ولكن المملكة أثبتت في الكثير من الأزمات أنها دولة لها من المكانة ما يعطيها مساحة واسعة من الحركة وصولاً إلى النتائج الإيجابية التي تهدف الوصول إليها.واختتمت بالقول: هي مملكة الخير والسلام تعزز من موقعها على الخارطة العالمية يوماً بعد يوم، ولنا الحق كل الحق أن نفخر بها وبإنجازاتها الوطنية والخارجية.// يتبع //06:35ت م0004