وفي موضوع مغاير، تساءلت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( بانتهاء «داعش».. هل ينتهي الإرهاب؟): مع إعلان النصر على «داعش» العراق، وقرب الإعلان عن وضع نهاية للتنظيم الإرهابي في سورية، مع تشديد الخناق على آخر جيب له في منطقة الباغوز في دير الزور: هل ينتهي الإرهاب؟ .وأجابت أنه ما من شك أن القضاء على دولة «الخلافة الداعشية المزعومة» في المنطقة وضع حدًا لإرهاب دموي بث الرعب طويلا على خلفية مشاهد الذبح والحرق والإغراق، ومع ذلك فإنه لا يمكن الحديث عن زوال هذا الخطر، خصوصًا مع الحديث المتصاعد عن محاولات لملمة التنظيمات الإرهابية شملها مجددًا تحت راية واحدة.وأكدت أن مشروع «داعش» الإرهابي فشل فشلا ذريعًا، إلا أن هذا النجاح الذي تحقق بفضل تحالف دولي موسع لا يخفي حقيقة أن التنظيم الذي فقد سيطرته على أراضيه في سورية والعراق وفشل في التمدد إلى دول آخرى، لا يزال يشكل خطرًا، وثمة مخاوف لا تزال قائمة سواء من أولئك الإرهابيين الفارين الذين اختفى معظمهم عن الأنظار، وسط تحذيرات من أنهم يخططون لشن حرب عصابات.وخلصت إلى القول: إن هناك عددًا غير قليل من الدواعش الذين عادوا إلى أوروبا أو أولئك المتوقعة عودتهم، وهؤلاء يشكلون قنابل موقوتة يمكن أن تنقل إرهابها إلى الدول الأوروبية، وهو ما تحذر منه مراكز دراسات وأبحاث أوروبية وأمريكية. ومن هنا، فإن المطلوب عدم الارتكان إلى إعلان النصر على «داعش» في سورية والعراق، ووضع رؤى إستراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب المحتمل.// انتهى //06:46ت م0006