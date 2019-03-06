سول 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسانخفضت حصيلة كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي بشكل طفيف لأول مرة منذ أربعة أشهر خلال شهر فبراير الماضي.وأفادت بيانات البنك المركزي الكوري اليوم أن إجمالي قيمة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية بلغ 67ر404 مليار دولار أمريكي في نهاية الشهر الماضي، بانخفاض قيمته 840 مليون دولار من الرقم القياسي الذي بلغ 51ر405 مليار دولار في شهر يناير.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية عن بنك كوريا المركزي قوله: إن القوة الأخيرة للدولار الأمريكي قللت من قيمة العملات غير الدولارية عندما تحولت إلى العملة الأمريكية.// انتهى //06:59ت م0007