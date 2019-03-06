الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية عن اعتزازه ومنسوبي المؤسسة كافة، بما تحققه مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك، من مخرجات مميزة على مسارات متعددة.وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الدورة الحادية عشر من المسابقة خلال الفترة من 11 - 15 مارس 2019م، تحت رعاية فخامة الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المؤسسة:" إن النجاحات التي حققتها المسابقة - سواء على صعيد تقديم صورة رائعة من صور اهتمام المملكة العربية السعودية بخدمة كتاب الله الكريم والسنة النبوية، أو على صعيد توثيق علاقات الأقليات الإسلامية التي تعيش في بعض الدول بالدين الحنيف، وتشجيعها على حفظ كتاب الله الكريم وتدبر معانيه، أو على صعيد بناء جسور من التواصل بين المسلمين في عدد من دول العالم، - كلها مخرجات تجسد الرؤية الثاقبة وحب الخير اللذين اتصف بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله -، عندما تبنى فكرة هذه المسابقة".وأضاف الأمير فيصل بن سلطان:" إن الدورات الأخيرة من المسابقة شهدت خطوات حيوية لتوسيع دائرة المشاركين، وتنظيم فرع خاص للنساء حظي بمشاركة نحو 100 مشاركة في تفاعل مميز مع رسالة المسابقة، هذا إلى جانب المبادرة التي تبنتها مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء، التي تمثلت في استضافة عدد من الفائزين الأوائل في الدورات الأخيرة للمشاركة في دورة تدريبية متخصصة في المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالمدينة المنورة؛ سعيًا للعمل على تخريج أجيال راشدة، وإيجاد مرجعيات علمية مميزة مجازة في علم القراءة في الدول التي شاركت في المسابقة ليعودوا إلى بلادهم دعاة ومعلمين ومقرئين، وقد حصل المشاركون على إجازات بالقراءات بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة".وأوضح سموه أن من مخرجات المسابقة أيضًا قبول الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عددٍ من الفائزين في الدورة الأخيرة بعد حصولهم على دورات المقارئ القرآنية لمواصلة دراستهم بالجامعة.وتضم مسابقة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك خمسة فروع أربعة منها لحفظ القرآن الكريم كاملاً أو أجزاء منه، والخامس لحفظ السنة النبوية.وجرى تخصيص جوائز قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فرع من الفروع الخمسة، كما يمنح الفائزون فرصة لأداء مناسك الحج.ويشارك في فعاليات هذه الدورة متسابقون ومتسابقات من دول عدة.// انتهى //08:14ت م0008