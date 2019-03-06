نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية "قسم المختبرات" بالتعاون مع قسم العلوم الطبيعية بالإشراف التربوي أمس معرض " مختبراتنا نحو الرؤية 2030 وبوابة المستقبل " وذلك بالثانوية السادسة.ويهدف المعرض الذي أقيم بالتعاون مع قسم العلوم الطبيعية، إلى التأكيد على دور محضرة المختبر وأهميته في البحث العلمي والتفكير والاكتشاف والابتكار ، و دور معلمة العلوم مع محضرة المختبر ،فضلاً عن رفع أداء المختبرات المدرسيةوتضمن المعرض عدداً من الأركان العلمية مثل الواقع المعزز والمعامل الافتراضية والمختبرات المحسوبة وتجارب حية والابتكارات وبوابة المستقبل .// انتهى //08:35ت م0009