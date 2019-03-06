طرابلس 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات رئيس المجس الرئاسي فايز السراج ، الذي أكد أن اجتماع أبو ظبي الذي جمعه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الخميس الماضي انتهى بالاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية لحلحلة الأزمة الليبية،وهي عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد المؤسسات والإصرار في ذلك، وإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2019، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها.وأشارت الصحف إلى لقاء وزير الداخلية فتحي باشا آغا مع نظيره التونسى هشام الفراتي ، موضحة أنهم اتفقا على أن تجتمع اللجنة الأمنية الليبية التونسية المشتركة في أقرب وقت ممكن لوضع آلية لإدارة أي أزمة أو مشاكل يمكن تحدث في المعابر الحدودية، واستحداث آلية بين الجانبين لمراقبة الحدود.وعرجت على تأكيد كل من مصر والجزائر وتونس،على التزامهم بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها،كما جددوا التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.// انتهى //08:38ت م0010