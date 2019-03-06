اجتماعي / جمعية البر بالسيح تطلق "ملتقى الفتيات" السبت القادم
الأربعاء 1440/6/29 هـ الموافق 2019/03/06 م واس
السيح 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس
يطلق الفرع النسائي بجمعية البر الخيرية بمدينة السيح بالخرج يوم السبت القادم "ملتقى الفتيات" المعني بتنمية وتطوير مهارات وقدرات الفتيات.
ويتضمن الملتقى الذي يقام بمقر الجمعية الرئيس في حي المنتزه على إقامة برامج تدريبية وتعليمية في عدة مجالات منها :كيف تتعلمين لغة جديدة، والتسوق الذكي، وفن الديكوباج .
وتهتم جمعية البر الخيرية بالسيح بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال رفع مهارات مستفيديها .
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