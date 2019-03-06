السيح 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسيطلق الفرع النسائي بجمعية البر الخيرية بمدينة السيح بالخرج يوم السبت القادم "ملتقى الفتيات" المعني بتنمية وتطوير مهارات وقدرات الفتيات.ويتضمن الملتقى الذي يقام بمقر الجمعية الرئيس في حي المنتزه على إقامة برامج تدريبية وتعليمية في عدة مجالات منها :كيف تتعلمين لغة جديدة، والتسوق الذكي، وفن الديكوباج ‏.وتهتم جمعية البر الخيرية بالسيح بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال رفع مهارات مستفيديها .// انتهى //08:48ت م0011