نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران أمس، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بالشؤون الصحية بالمنطقة، عيادة الكشف المبكر عن داء السكري، وذلك بمقر الإدارة.وأوضح مدير التعليم بالمنطقة الدكتور، محسن بن علي حكمي أن العيادة تهدف إلى الكشف المبكر عن داء السكري، وعوامل المخاطرة لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إلى جانب تعزيز التثقيف الصحي لمرضى السكري والتركيز على نمط الحياة الصحي.وقدم الدكتور حكمي شكره لوزارة الصحة، على تعاونهم مع تعليم المنطقة والمدارس المختلفة في كل ما من شأنه تقديم الخدمات التثقيفية والإرشادية التي تعود بالنفع والفائدة على جميع الميدان التعليمي وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.// انتهى //09:30ت م0014