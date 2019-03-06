كابول 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأعلن المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار الأفغاني، أن انتحاريًا فجر نفسه صباح اليوم، في مدينة جلال آباد عاصمة الإقليم شرق أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم ننجرهار عطا الله خوجاني قوله: إن الانتحاري فجر نفسه أمام مكتب شركة بناء قرب مطار مدينة جلال آباد، مضيفًا أن فرق الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلحين بعد الانفجار.وذكرت الوكالة أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من المسلحين وثلاثة آخرين من عمال شركة البناء. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.// انتهى //09:32ت م0015