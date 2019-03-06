الباحة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة القرى أمس، جلسته الأولى للعام المالي الحالي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.وافتتح محافظ القرى خالد بن عبد الله العبيلان الجلسة بالترحيب بالأعضاء, منوهاً بالدعم المستمر الذي تحظى به المحافظة من اهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.واستعرض المجلس ميزانيات الإدارات الحكومية بالمحافظة للعام المالي الحالي, وما تضمنته من مشروعات، وترتيب أولويات الخدمات والمشروعات لجميع الجهات بالمحافظة، كما ناقش المجلس عدداً من احتياجات المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها.// انتهى //09:47ت م0016