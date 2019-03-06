القاهرة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الضوء على تصدر القضية الفلسطينية والتحضير لقمة تونس والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية، جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب المرتقب اليوم بالجامعة العربية.وتحدثت الصحف عن توافق مصري تونسي جزائري حول دعم المؤسسات الشرعية الليبية وتأكيد وزراء خارجية الدول الثلاث خلال اجتماعهم أمس بالقاهرة على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية يقوم على وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.وأخبرت عن قصف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بشكل مكثف مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران في صنعاء وسقوط 70 عنصرا من عناصر الميليشيات بينهم قيادي في هجوم للجيش الوطني اليمني بين قتيل وجريح خلال اليومين الماضيين في جبهة رازح بمحافظة صعدة شمالي اليمن.وعرجت على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلغاء مزايا تفضيلية كانت تستفيد منها تركيا والهند، معتبرا أن الدولتين لم تعودا تستوفيان شروط الاستفادة من برنامج المزايا التفضيلية ، وذلك في خطوة من شأنها الإضرار بالاقتصاد التركي تحديداً.وذكرت صحف القاهرة أن الصين اعترفت في ظل العقوبات التجارية الأمريكية المفروضة عليها وتباطؤ نموها، بأن هناك" الكثير من الصعوبات" التي تواجه اقتصاد بكين، مؤكدة أنها ستتخذ مجموعة من التدابير لإنعاشه.// انتهى //09:48ت م0017