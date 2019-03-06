جيزان 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسبلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ بمستشفيات منطقة جازان خلال العام 2018م، 1812520 مراجعاً، فيما استقبلت أقسام الولادة 21447 حالة ولادة بالقطاع الحكومي و 7783 بالقطاع الأهلي، وتم تنويم ما يقارب 65473 مريضاً.وأوضحت صحة جازان أن مراكز وعيادات السكري استقبلت 39146 زيارة، فيما استقبلت عيادات المستشفيات 930557 مراجعاً ومراجعة، وإجراء ما يقارب 24 ألف عملية جراحية، كما تم عمل 617152 إجراءً إشعاعياً، و 6882370 تحليلاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي مراكز الرعاية للأمراض المزمنة ما يقارب 509747 مراجعاً ومراجعة، وبلغت جلسات التأهيل الطبي 232237 جلسة، كما تم تحويل 4333 مريضاً عن طريق الهيئة الطبية إلى مستشفيات داخل وخارج المملكة من إجمالي عدد مراجعي طوارئ مستشفيات المنطقة والبالغ عددهم 1812520.// انتهى //09:50ت م0018