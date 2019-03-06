بريدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي أمس، فرع خدمات المياه بمحافظة البكيرية، اطلع خلالها على سير العمل بإدارة خدمات العملاء وما يقدم من خدمات وتسهيلات لجميع المواطنين، وبعض أعمال وانجازات الفرع.كما التقى بمقر الفرع عدداً من المراجعين، واستمع لمطالبهم وملاحظاتهم، موجهاً بضرورة إنهاء وتسهيل اجراءاتهم واحتياجاتهم دون تأخير.وأكد المهندس الفريحي أن الجولة تأتي للوقوف على الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في محافظات ومراكز المنطقة كافة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، ووكيل الوزارة لخدمات المياه المستمرة لضمان سير الأعمال وتنفيذ المشروعات وتسليمها في وقتها المحدد.// انتهى //09:53ت م0020