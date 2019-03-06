حائل 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات معرض السلامة المصاحب لليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، الذي افتتحه مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبد العزيز العضاض واستمر يومين بمجمع جراند مول.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن المعرض الذي تنوعت فقراته ببرامج توعوية هادفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية حظي بإقبال كبير من الزوار، مشيراً إلى أن المعرض اشتمل على برامج وفعاليات وقائية موجهة للطفل تتزامن مع حملة كاشف الدخان لك أمان.// انتهى //10:49ت م0032