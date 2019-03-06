بيروت 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، والتي جرى خلالها تأكيد التزام المملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية.وواكبت صحف الأربعاء، استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لوزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، حيث تمَّ خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.وتطرّقت الصحف إلى الزيارة السريعة والمفاجئة لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى لبنان، في إطار التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إلى بيروت بعد عشرة أيام، بالتزامن مع إطلاق الورشة الحكومية اللبنانية المترافقة مع ورشة تشريعية في المجلس النيابي، الذي يعقد ثلاث جلسات هذا الأسبوع.وأخبرت الصحف عن إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص من آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا،في وقت أعلن المئات من الإرهابيين استسلامهم لقوات "سوريا الديمقراطية".فلسطينيا ركزت على إعلان مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس عن أنّه لن يمتثل لأمر محكمة إسرائيلية بغلق باب الرحمة، أحد أبواب الحرم القدسي.// انتهـى //10:50ت م0033