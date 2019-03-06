نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران أمس، ورشة عمل "الجداول الدراسية الواقع والمأمول"، وذلك على مسرح الجامعة الرئيسي.وأوضح مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الورشة جاءت حرصًا من العمادة على الرقي بتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات من خلال التحاور وتبادل الآراء ووجهات النظر لتحقيق التطور.من جهته بين عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، محور بناء الجداول الدراسية الواقع والمؤشرات، مؤكدًا أن الورشة تأتي اتساقًا مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، وتناغمًا مع المرحلة الجديدة للجامعة بعد حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل.وتناولت الورشة آلية بناء الجداول الدراسية، وأثر تصميم الجداول بشكل فعال على الأهداف التعليمية للطلاب والطالبات، وكيفية بناء خطة دراسية متوازنة، وبناء الجداول الدراسية أولاً على أساس جداول الطلاب والطالبات المنتظمين بالخطة.// انتهى //10:50ت م0034