عنيزة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأقام مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة عنيزة أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن تنسيق الزهور"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث والمقام حالياً في منتزه الملك عبد العزيز بالمحافظة.وأوضح مدير المركز مصلح المطيري أن الدورة تهدف إلى الاهتمام بالحرف اليدوية وتساهم في إيجاد مصدر دخل للمتدربات، حيث يتوافق مع هوية المهرجان، التي استفاد منها ما يقارب 120 سيدة، حيث أقيمت الدورة على مدار يومي.وبين المطيري أن المدربة المتخصصة تقوم باستقبال المتدربات على شكل مجموعات لتعليمهن معيار اختيار لون الزهرة ثم عملية القص بدقة وتوازن وقطف الزهرة من الأغصان وتقليمها ثم تغليفها.// انتهى //11:01ت م0035