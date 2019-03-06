وادي الدواسر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت مدارس مواهب الوادي في محافظة وادي الدواسر اليوم، مُشاركتها في اسبوع الموهبة، واليوم الخليجي للموهبة 2019، الذي نفذت فيه العديد من الفعاليات التي تُسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع وتعزيز المهارات والقيم.وأوضح قائد المدارس شجاع بادي آل وثيله أن اهتمامهم بتلك المناسبة يأتي لما للمواهب من أهمية في بناء الوطن وهو ما يتطلب رعايتهم واكسابهم المهارات العلمية والعملية واحتضان إبداعهم ودعم أفكارهم وتطوير مهاراتهم.وأفاد قائد المدارس أنه خلال تلك المناسبتين تم تقديم دورات وزيارات ومحاضرات ومبادرات وعرض لبعض التجارب والقدوات والأبحاث يتطلعون من خلالها إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والناقد لدى منسوبي المدارس من الطلاب.// انتهى //11:02ت م0036