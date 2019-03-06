رام الله 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن حمزة حجار،حيث اطلع الرئيس عباس رئيس البنك على آخر تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل التحديدات الراهنة.وسلطت الصحف الضوء على ترحيب مجلس الوزراء الفلسطيني بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.وتحدثت عن أقوال ريتشارد فولك منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية، إن الفلسطينيين ضحية للتمييز والأعمال الإجرامية تحت سياسة الاحتلال الاسرائيلي.وأولت الصحف اهتمامًا بتقرير وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية خلال شهر فبراير الماضي.وأوردت صحف فلسطين خبر مواصلة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف اجتماعاتها في بروكسل، وذلك بهدف إطلاع المسؤولين الأوروبيين على انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانعكاساتها على المواطنين في الاراضي المحتلة.ونشرت صحف هذا اليوم مطالبة جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إنفاذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإيفاد بعثة التحقيق الأممية لتستمر في مهامها للوقوف على حقيقة ما يجري بحق الشعب الفلسطيني، من انتهاكات خطيرة بما فيها استمرار جرائم الإعدام الميداني التي يرتكبها الاحتلال.// انتهى //11:05ت م0037