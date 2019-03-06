جدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة رئيس مجلس إدارة جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة أمس، بشراكة تكاملية ثلاثية لإطلاق مبادرة "تمكين الشباب" بين جمعية ماجد ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وجمعية مراكز الاحياء بجدة ممثلة في مركز حي المنتزهات النموذجي، وذلك بمقر الجمعية تعزيزًا لمنظومة التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بحضور عدد من أصحاب الأعمال وشركاء المبادرة.وتأتي هذه المبادرة نتاجًا للتعاون المشترك على مدار السنوات السابقة بين جمعية ماجد للتنمية المجتمعية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، التي تستهدف مستفيدي حي المنتزهات بجدة على مدار ثلاث سنوات في إطار توطين الوظائف والتمكين الاقتصادي بمختلف المجالات لفئة الشباب ترسيخًا لمفهوم الشراكة المجتمعية نحو تمكين الفئات من ذوي الدخل المحدود من المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع وضمان استقلاليتهم المادية عن طريق دخولهم سوق العمل وتوفير فرص عمل للمواطنين.وتشمل المبادرة تركيز مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية على دعم البرامج التنموية التي تهدف إلى تهيئة الأفراد وتمكينهم اقتصاديًا، فيما تحرص جمعية مراكز الأحياء بجدة "مركز حي المتنزهات" كإحدى الجمعيات المتخصصة على تنمية وتمكين أفراد الحي للوصول إلى أفضل مستوى من الأداء على المستوى الشخصي والمجتمعي.من جانبهم يعمل أعضاء مجلس ادارة جمعية ماجد للتنمية المجتمعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز على تحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في التنمية المجتمعية بتمكين الأفراد، من خلال تطوير واستحداث مبادرات تنموية متنوعة وشراكات فاعلة مع القطاعات الثلاث تحقق أثرًا اجتماعيًا، باحترافية تعكس قيم الجمعية وتحقق أهدافها الإستراتيجية المتوافقة مع الأهداف الأمم المتحدة الألفية للتنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:06ت م0038