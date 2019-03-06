نجران 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأقامت كلية التربية بجامعة نجران، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية أمس، ندوة بمناسبة يوم الموهبة الخليجي بعنوان "الكشف عن الموهوبين ورعايتهم"، استهدفت طلاب كلية التربية.وتناولت الندوة التي قدمها الأستاذ المشارك بقسم التربية الخاصة بكلية التربية الدكتور، برهان حمادنه مفهوم الموهبة وخصائص الأطفال الموهوبين وطرق وأساليب الكشف عن الموهوبين، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين.وأوضح عميد كلية التربية الدكتور، راقع القحطاني أن هذا النشاط يعد سلسلة من أنشطة الكلية التي تحرص عليها وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية وذلك لزيادة وعي الطلاب باليوم الخليجي للموهبة، وأساليب الكشف عن الموهوبين وطرق تنمية مواهبهم وجهود المملكة في رعايتهم.// انتهى //11:14ت م0040