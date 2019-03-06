جدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس، معالي وزير الصحة بجمهورية المالديف عبدالله أمين، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.وفي بداية اللقاء رحب الأمين العام بمعالي الوزير، مشيداً بجمهورية المالديف وقيادتها لما يقدمونه من دعم لبرامج وأنشطة منظمة التعاون الإسلامي.وأكد العثيمين على التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم دولها الأعضاء بكل السبل الممكنة، مبيناً أن منظمة التعاون الإسلامي قد تحملت مسؤولية أخلاقية، إذ لعبت دوراً بارزاً في مجالات مثل حملات التطعيم في المجتمعات المحلية التي لا تحظى بخدمات كافية في دول منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك مساعدة الدول الأعضاء في إنتاج أدوية ولقاحات آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مقبولة.من جانبه، أعرب عبد الله أمين عن شكره وتقديره للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في الارتقاء بالتنمية البشرية في الدول الإسلامية بشكل عام وفي جمهورية المالديف على وجه الخصوص، مؤكداً على أهمية الشراكة بين بلاده ومنظمة التعاون الإسلامي ومعرباً عن أمله في مواصلة تعزيز هذه الشراكة.وأطلع الوزير المالديفي، الأمين العام للمنظمة ، على وضع الرعاية الصحية في المالديف، مشيراً إلى أن بلاده تنفذ برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي تقدم بموجبه الحكومة خدمات الرعاية الصحية لجميع مواطنيها.وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة تعاونهما بهدف تعزيز رفاه الناس في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //11:16ت م0041