نيروبي 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسقالت السلطات الكينية اليوم: "إنه سوف يتم استئناف حركة الطيران في أكبر مطار في شرق إفريقيا قريبًا، وذلك عقب توقف نتيجة لإضراب العاملين بالمطار.وذكرت مصادر إعلامية، أن إضراب العاملين يرجع إلى احتجاجهم على اتفاق شراكة مقترح بين الخطوط الجوية الكينية الوطنية، وهيئة إدارة المطارات.ونقلت المصادر عن وزير النقل جيمس ماشاريا، للصحفيين في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة نيروبي "الإضراب الذي دعت له نقابة العاملين في مجال الطيران الكيني غير قانوني" مشيرًا إلى قرار محكمة قضى بوقف الإضراب. خلال الساعات المقبلة سوف يتم استئناف الرحلات الجوية.وكانت الخطوط الجوية الكينية، قد طالبت الركاب المسافرين على متن رحلات صباحية اليوم، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بعدم التوجه للمطار والانتظار لمزيد من المعلومات.// انتهى //11:18ت م0042