بيروت 29 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق في 6 مارس 2019م واسخرقت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار من نوع "أم كا" على علو متوسط اليوم، سيادة أجواء جنوب لبنان.وتسللت تلك الطائرة الإسرائيلية المعادية من فوق مزارع شبعا اللبنانية المحتلة الى أجواء قرى وبلدات منطقتي حاصبيا والعرقوب، وقامت بالتحليق بشكل دائري، ليشمل أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، ومن ثم العودة الى شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:20ت م0043