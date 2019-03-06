الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساختتمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" أمس، فعاليات مؤتمر "وقار" تحت شعار (أفضل الممارسات لمساندة كبار السن ... مهنية الممارسة وحاجة المجتمع)، المقام بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالرياض.وناقش المؤتمر الذي استمرت فعالياته يومين، ست محاور تعد من أهم القضايا التي تعمل الجمعية على تسخيرها لكبار السن وهي: التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن، التقنية وكبار السن، جودة الحياة لكبار السن، الجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن، وأفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين، وصحة كبار السن.وتضمنت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر "الجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن"، شارك فيها نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الفوزان بورقة عمل "دور الأسرة ووعيها بمرحلة كبار السن وتغيراتها وكيفية التعامل معها"، بعد ذلك قدمت عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتور شروق الخليف ورقة عمل بعنوان "التكيف مع المتغيرات النفسية والاجتماعية المصاحبة لمرحلة كبار السن"، كما قدم رئيس مجلس الجمعية الخيرية لإكرام المسنين الدكتور سعيد المرطان ورقة عمل بعنوان "المبادرات الاجتماعية المساندة لكبار السن، منتجع إكرام الوطني مثالًا".بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان "أفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين"، قدم خلالها رئيس مجلس الأعمال للاستشارات الاقتصادية في مركز الأعمال للاستشارات الاقتصادية الدكتور حمد البتال ورقة عمل "التخطيط المبكر والناجح لكبار السن لما بعد الستين"، وتناولت الأستاذة المساعد بقسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة أروى الرشيد في ورقتها "التجارب العالمية والعربية في رعاية كبار السن ومبادرات مقترحة.وناقش المتحدثين في الجلسة الثالثة محور "صحة كبار السن"، وشارك فيها استاذ مساعد واستشاري طب الشيخوخة بكلية الطب والمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور سلطان العمري بورقة عمل "الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن"، عقبه تحدث رئيس قسم علوم الشيخوخة في جامعة بروكسل الدكتور إيفان بوتمانز من خلال ورقته عن "البرامج التأهيلية والوقائية المقدمة لكبار السن لصحة أفضل"، وتناولت مديرة برامج رعاية صحة كبار السن والمشرفة على مبادرة تحسين الخدمات الصحية لكبار السن في وزارة الصحة الدكتورة ميسون العامود في ورقتها "تطلعات مستقبلية للخدمات الطبية المقدمة لكبار السن".وعقد على هامش المؤتمر في يومه الثاني ورشتي عمل "تصميم مجموعات المساندة الاجتماعية لكبار السن" و "النشاط الرياضي والغذائي لكبار السن".واختتمت أعمال "مؤتمر وقار" بعدة توصيات: منها استمرار عقد مؤتمر وقار لكبار السن كل سنتين، وأهمية وجود مراكز داخل الأحياء للممارسة نشاطاتهم المختلفة، واعتماد عيادات متخصصة لكبار السن في مراكز الرعاية الأولية في الأحياء والمستشفيات، وإيجاد آلية لتبني نقلهم في تنقلاتهم، إلى جانب منح كبار السن اعفاءات حكومية من رسوم الخدمات ومنحهم تخفيضات على فواتير الخدمات ووسائل النقل، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف والتذكير بأهمية توقيرهم، وأهمية تبني برامج ترفيهية لكبار السن تتناسب مع احتياجاتهم، وضرورة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم واستثمارها في خدمات القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على تسخير التقنية لخدمة كبار السن، والتأكيد على أهمية برنامج جودة الحياة 2020 في تحسين حياتهم، والتأكيد على أهمية دور الأسرة لخدمتهم وتوعيتها بطبيعة المرحلة وخصائصها، واهتمام الجامعات بالأبحاث والدراسات المتخصصة بمجال كبار السن وافتتاح أقسام بهذا المجال، والعمل على رفع الوعي الحقوقي عند كبار السن.// انتهى //11:21ت م0044