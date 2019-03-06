الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسنظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أربع ورش عمل عُقدت في غرفة الشرقية بالدمام لمدة يومين، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.ويُعد تطوير وتقييم المصدرين إحدى المشاريع المهمة التي تقوم بها هيئة تنمية الصادرات السعودية لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تقدم حزمة من الأنشطة والبرامج لتشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين عن طريق البرامج التدريبية الحديثة، وورش العمل المتطورة.ونظمت "الصادرات السعودية" ورشة عمل "المتطلبات الفنية ومطابقة المنتج للتصدير"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف التعريف بالخدمات الفنية لتلافي العوائق الفنية للمنتجات المستهدفة بالتصدير للأسواق الدولية، وللتعريف باللوائح والمواصفات الفنية الخاصة بأصناف المنتجات للمصدّرين وأنشطة تقويم المطابقة، إضافة إلى آليات تحقيق متطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالتجارة.كما نظمت ورشة عمل "إصدار شهادة صلاحية التصدير للمصانع والمعامل الغذائية" بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتعريف بإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة صلاحية التصدير الإلكترونية للمصانع الغذائية ومعامل تصنيع الأغذية لتصدير المنتجات الغذائية.ونظمت أيضًا ورشة عمل "ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية" بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بهدف التعريف بضريبة القيمة المضافة والأحكام المتعلقة بتصدير السلع والخدمات، والتعريف بالشروط والوثائق والمستندات لخضوع الصادرات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى ورشة عمل "مبادرات "الجمارك" و "موانئ" وخدمات "فسح" للمصدرين" بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ ومنصة فسح وذلك بهدف التعريف بمبادرات تيسير التجارة في الجمارك السعودية وتيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وكذلك التعريف بخدمات بمنصة فسح (منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة)، والتعريف بإجراءات التصدير ونقل البضائع في الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية.يذكر أن "الصادرات السعودية" تنظم هذا العام عددًا من الورش التدريبية المهمة مثل "البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين" الذي يعد برنامج متكامل يغطي جميع الجوانب الأساسية للتصدير ويهدف إلى تنمية المعرفة ورفع الوعي حول أساسيات التصدير وخطواته وإجراءاته، بالإضافة إلى ورشة عمل (بناء الكفاءات في مجال التصدير) التي تهدف إلى تعزيز مهارات موظفي المنشآت المسؤولين عن التدريب في مجال التصدير، وورشة عمل "التصدير لنمو أعمالك"، التي تقدم معلومات متنوعة في مجال التصدير مثل مفاهيم التجارة الدولية، ودراسة السوق المستهدف، والعوامل المؤثرة على النجاح في أسواق التصدير.كما تنظم أيضًا ورشة عمل "قنوات التوزيع" التي تعرّف بالقنوات الرئيسية للتوزيع والبيع الدولي ومزايا وخصائص كلًّا منها، واعتبارات اختيار القناة المناسبة، وورشة عمل "التخطيط لأعمال التصدير" التي تهدف إلى تعريف المشاركين بإستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية لزيادة المبيعات، كما تنظم "الصادرات السعودية" مجموعة من ورش العمل حول التصدير إلى بلدان معينة وهي الإمارات والعراق وأثيوبيا وباكستان، وذلك للتعريف بعملية الاستيراد والشهادات والمستندات المطلوبة وطرق النقل المناسبة للدول المستهدفة، كما يتم تعريف المتدربين بالمنتجات المستهدفة لتلك الدول، وقواعد المنشأ للسلع المستوردة من السعودية، ويمكن التسجيل في جميع ورش العمل عن طريق الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.// انتهى //12:05ت م0066