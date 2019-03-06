الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض غداً، ندوة علمية بعنوان: "بيان مكانة الصحابة رضي عنهم في نصوص القرآن الكريم", وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.وسيلقي المحاضرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقري والدكتور صالح بن عبدالعزيز سندي، كما سيعلق عليها ويجيب على أسئلة واستفسارات الحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سينقل المحاضرة في بث مسموع ومرئي وتنقل بعد التسجيل على منصة اليوتيوب الخاصة بالمكتب.// انتهى //12:10ت م0068