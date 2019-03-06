سكاكا 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسحصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف على المركز الأول في تقييم الأداء بالمؤشر العام ورضى المستفيد من الخدمة الإسعافية .وأكد مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف فيصل بن حواس الشمري، أن هذا الإنجاز يعكس مدى تفاني منسوب الهيئة بالمنطقة واستشعارهم لمسؤلياتهم الإنسانية المنبثقة من تعاليم ديننا الإسلامي،معبراً عن شكره وتقديره للجميع على ما يبذلونه من جهود في خدمة المجتمع.// انتهى //12:12ت م0069