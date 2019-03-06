الشقيق 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، مبادرة تطبيق فن الشارع "Street Art"، بتنظيم من بلدية مركز الشقيق .وأفاد رئيس بلدية الشقيق المهندس غصاب العتيبي، أن المبادرة مزجت الفنون الجميلة بالهندسة والتصميم بدرجات عالية من الدقة والإتقان القائمة على الرسومات التخيلية باستخدام تقنية "3D"، وتعمل وفق الاتصال البصري مع المكان.وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تسعى من خلال مثل هذه المشروعات إلى إزالة التشوهات البصرية وفتح المجال أمام الفنانين التشكيليين من أبناء المنطقة وخارجها للمشاركة بهذه المبادرات.وبين أن المبادرة تهدف إلى تحسين الأحياء العشوائية القديمة بواسطة فناني الشقيق عبر أسلوب "فن الشوارع" كإحدى المبادرات الحديثة في المنطقة وإلى القضاء على التشوه البصري والتخلص من الملوثات البصرية وتحويلها إلى لوحات فنية رائعة.بدورة أوضح المشرف على المشروع محمد الزيلعي، أن مشروع "فن الشارع" بدأ من وسط مركز الشقيق كمرحله أولى بمشاركة عدد من التشكيليين لنشر إبداعاتهم وتقديم رسالة فنية راقية عبر هذه الأماكن القديمة وتحويلها إلى ساحات جاذبة تجسد تاريخ الشقيق بهدف رفع المستوى الفكري والفني والحضاري بين أوساط المجتمع .// انتهى//12:25ت م0072