مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسشاركت مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة في فعاليات " مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير المتقدمة للكبار والأطفال ", الذي نظمته الجمعية السعودية للجهاز الهضمي وجمعية أمراض الكبد السعودية وجمعية أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال لمدة خمسة أيام في محافظة جدة بحضور أكثر من ٢٠٠٠ طبيب وطبيبة من داخل المملكة, وأمريكا, وبريطانيا, وفرنسا, وإيطاليا, واليابان, والصين, وكوريا, وسنغافورة, وماليزيا .وتضمنت مشاركة المدينة الطبية ممثلة بمركز الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والمناظير , تقديم ثلاث أوراق بحثية علمية حديثة "مخرجات ومضاعفات عمليات بالونة المعدة لعلاج السمنة" و "مخرجات ونجاح علاج السمنة المفرطة الشديدة بمرحلتي بالونة المعدة السنوية قبل عملية التكميم "، و"نتائج الفحص المبكر لسرطان القولون بمنطقة مكة المكرمة".كما شارك المركز في تقديم ست محاضرات متنوعة تناولت أحدث التطورات في علاج الوباء الكبدي (ج) , وتحديات علاج الوباء الكبدي (ب) ،وأحدث العلاجات والتحديات في تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض حساسية الجهاز الهضمي والكبد ، وأحدث العلاجات في أمراض الالتهابية الذاتية المزمنة للجهاز الهضمي ،ونجاح عمليات السمنة في علاج أمراض الكبد الدهنية بالإضافة إلى أحدث التطورات وأهمية التشخيص بالأشعة لأورام الكبد قدمها الدكتور المأمون جستنية.// انتهى //12:31ت م0076