لندن 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستهدفت الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري، مناطق سريان الهدنة الروسية التركي، في بلدة كفرزيتا وأطرافها بالقطاع الشمالي من الريف الحموي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أنه رصد ضربات صاروخية من الطائرات الحربية طالت مناطق في مدينة خان شيخون الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب، كما استهدفت قوات النظام أماكن في منطقة شير مغار على بعد مئات الأمتار من نقطة المراقبة التركية.// انتهى //12:45ت م0077