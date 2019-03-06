بريدة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستسّلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم, في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، تقرير إدارة المطبوعات بالمنطقة لمشاركتهم في معرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية، الذي تضمن إيجازًا عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال معرض الكتاب في موسمه الثاني.واستمع سمو أمير منطقة القصيم من المشرف العام على الإعلام الداخلي بالمنطقة محمد بن عبد الرحمن القصير، لشرح عن مشاركة إدارة المطبوعات ضمن فعاليات معرض الكتاب التي تهدف إلى غرس ثقافة القراءة وتعزيزها لدى أفراد المجتمع، بحضور مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة عبد الرحمن الحنيشل، ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم بن سعد الماجد.وأشاد سموه بمعرض القصيم للكتاب والفعاليات المصاحبة، لاسيما وأنها شكلت رافدًا مهمًا لنشر ثقافة العلم والمعرفة لترسيخ التواصل الإنساني من خلال الكتاب، منوهًا أن معرض القصيم للكتاب يشكل بفعالياته المختلفة نقلة نوعية لقيم الثقافة ودعم حركة النشر والتأليف وإثراء الحراك المعرفي واحتضان الأدباء والمثقفين في تظاهرة تعد محطة للتواصل بين مختلف الثقافات ، عادًا ديمومة المعرض السنوية انعكاس حقيقي لقيمة المواطن السعودي الشغوف بالعلم والمعرفة والساعي إلى تطوير وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، الأمر الذي يبرز قيمة الكتاب والحرف في تشكيل هوية المجتمع السعودي، الذي حمل رسالة التنوير والثقافة للبشرية منذ صدر الإسلام.// انتهى //14:28ت م0119