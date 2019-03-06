الدمام 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسعقدت غرفة الشرقية، أمس، جمعيتها العمومية للعام المالي المنصرم 2018م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وحضور مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي، ونائبي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من مشتركيها، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.واستعرض الخالدي، خلال الجلسة إنجازات الغرفة وأنشطتها المختلفة وخدماتها المقدمة لأكثر من 80 ألف منتسب من أصحاب الأعمال وما حققته خلال العام الماضي، وفق رسالتها الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة وعالية الجودة تلبي تطلعات قطاع الأعمال وتحقق طموحات المشتركين والمنتسبين وفق أُطر عمل تحاكي التطور والاحترافية والجودة والاتقان في العمل، وفقًا لاستراتيجية جديدة جاءت انسجامًا مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030م.وثمن الخالدي الدعم الكبير من صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السموّ الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز لكافة مخرجات الغرفة ومبادراتها وبرامجها، وحرصهما الدائم على رعاية القطاع الخاص والوقوف بجواره، مقدما شكره للجهات والدوائر الحكومية التي كانت لها إسهامات بارزة وبصمات واضحة في العديد من المشروعات التي أطلقتها الغرفة خلال العام الماضي.// انتهى//.14:30ت م0122