الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم، مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله العريني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد .وتسلم سمو أمير منطقة الرياض من العريني نسخة من التقرير السنوي للمجاهدين.// انتهى //14:31ت م0125