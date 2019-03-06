القريات 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واس‎ دشن مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم " أسبوع الموهبة " وذلك بمركز الموهوبين بمدرسة الفارابي المتوسطة ، مطلعاً على أقسام المركز الجديد الذي يحتوي على مرسم مواهب وقاعة تدريب الخط العربي والرسم والأعمال الفنية وقسم ومركز رعاية الموهوبين .‎ واستمع مدير التعليم لشرح عن أقسام وأنشطة المركز وبرامج وأعمال أسبوع الموهبة من رئيس قسم الموهوبين مشعل بن أحمد الحواس ، وشاهد العديد من مشاركات وأعمال طلاب المركز الموهوبين والرعاية والبرامج التي يقدمها المركز لهم التي تنوعت ما بين أعمال فنية وقصائد شعرية وأناشيد بالإضافة لترحيب عدد من الطلاب بالضيوف باللغة الصينية .‎وقدم الدكتور الثبيتي شكره للقائمين على المركز،حاثاً على مضاعفة الجهود والاهتمام بهذه الفئة من الطلاب وتشجيعهم والعمل على تطوير مواهبهم التي يمتلكونها لخدمة الوطن في المستقبل .// انتهى//14:32ت م0126