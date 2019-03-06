الخبر 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم، فعاليات ندوة وورشة العمل الخامسة عشرة عن العناية بالجروح، التي ينظمها قسما الجراحة والتمريض بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، بمشاركة وحضور عدد من الأطباء، وأدارها مختصون واستشاريون في مجال الجراحة والتمريض من عدة جهات صحية وأكاديمية في المملكة، وذلك في المجمع السكني رقم 1 التابع للمستشفى الجامعي بمحافظة الخبر.وأوضح رئيس قسم الجراحة الدكتور ياسر الجهني، أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في مجال التعامل مع الجروح والجروح المستعصية كجروح القدم السكري وتقرحات الفراش والتفميم المعوي وجروح ما بعد العمليات، إضافة إلى ما تم التوصل إليه في مجال غيارات الجروح التي تهدف إلى تقديم أقصى درجات العناية والتي تسهم بدورها في ضمان الاستشفاء من تلك الجروح بالشكل الصحيح والآمن.وأضاف أن هذه الندوة والتي صاحبتها ورشة العمل تأتي ضمن الندوات والدورات المستمرة للقسم في ظل العناية بالجروح في دورتها الخامسة عشر بمشاركة أطباء ومتخصصين في مجال العناية بالقدم السكرية والجروح، مؤكداً سعي القسم لتقديم الفائدة وتبادل الخبرات بين الأطباء في مجالات الجراحة، حيث أن القسم أقام عددا من ورش العمل والمحاضرات نظير ما حققه من إنجازات وعمليات جراحية ناجحة في الأعوام الماضية، وتوقيعه لعدد من الاتفاقيات مع أكبر المراكز الطبية العالمية في مجال الجراحة.من جانبه نوه الدكتور أيمن سعد من قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي بالخبر، أن هذه الورشة تستهدف الأطباء من كافة التخصصات وبشكل خاص أطباء الجراحة وطاقم التمريض المختصين في التعامل مع الجروح ومساعدي التمريض ويحضر هذه الورشة مجموعة من المختصين في هذا المجال من جامعات ومستشفيات سعودية مختلفة.// انتهى//14:32ت م0127