مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق06 مارس 2019 م واستعقد الجمعية العلمية لداء السكري بإشراف جامعة الملك عبدالعزيز مؤتمر "الشرق الأوسط الخامس لمرض السكري والسمنة" خلال الفترة من 8 – 12 مارس الحالي بمشاركة أطباء من داخل المملكة وخارجها من أوروبا والولايات المتحدة وجمهوريه مصر العربية وباكستان.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الشيخ أنه سيتم خلال المؤتمر عقد أربع ورش عمل في يومه الأول تبحث مرض السمنة وعلاجه ومضخة الأنسولين وأمراض الغدة الدرقية وكذلك ارتفاع الكولسترول وعلاجه فيما خصصت الأيام الثلاث التالية لتقديم 50 محاضرة علمية موزعة على الأطباء والتمريض والتغذية والمثقفين المهتمين بعلاج السكر والسمنة.وأفاد أن المؤتمر الذي استقبل أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية و بحثية من داخل المملكة وخارجها سيتناول العلاجات الحديثة لمرض السكري والسمنة وكذلك التكنلوجيا الحديثة في مراقبة السكر في الدم علاوة على الجديد في مضخات الأنسولين وأنواع الأنسولين والخلايا الجذعية في علاج السكري وكذا ماهي آخر الأبحاث في علاج السكري والسمنة وكيفية التحكم في معدلات السكر في الدم ومنع مضاعفات السكري إلى جانب أمراض القلب المصاحبة لسكري وكيفية الإقلال من الإصابة بأمراض القلب للمرضي الذين يعانون من السكري.// انتهى //14:35ت م0132