إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسجدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عزم بلاده على تحسين العلاقات مع الهند وحل كافة الخلافات العالقة بين البلدين عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في المنطقة.وأعلن في تصريحات صحفية بإسلام آباد اليوم، عن اتخاذ بلاده عددًا من الإجراءات لتخفيف التوتر مع الهند، موضحًا أن باكستان قررت إعادة سفيرها إلى نيودلهي في غضون يومين، وإعادة الاتصالات الأسبوعية بين مديري العمليات في الجيشين الباكستاني والهندي كما كان معمولًا به سابقًا، واستئناف المفاوضات الجارية بين البلدين بشأن فتح معبر "كرتاربور" الحدودي.وأشاد قريشي بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وعددًا من الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا والأردن والإمارات في تخفيف التوتر بين البلدين.// انتهى //16:01ت م0190