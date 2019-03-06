الرياض 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واستنطلق غداً الخميس الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يشهد اليوم الأول مواجهة قوية حينما يلتقي التعاون والرائد في ديربي منطقة القصيم، فيما يخوض قبلهما الشباب والفيصلي أولى مواجهات الجولة.الشباب الذي سيدشن الجولة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الـ 6:40 مساء، يدخل المواجهة وهو في المركز الثالث بـ 40 نقطة، إذ يأمل في العودة إلى الانتصارات على حساب الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن بـ 30 نقطة.فيما يستضيف التعاون على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، نظيره الرائد في قمة لقاءات الجولة، إذ يسعى التعاون إلى ترسيخ قدمه في المركز الرابع برصيده الحالي 39 نقطة، والتقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى طمعاً في المقعد الآسيوي، فيما يحتل الرائد المركز العاشر برصيد 25 نقطة، ويأمل في كسب ديربي القصيم لضمان بقائه ضمن منطقة الدفء.وتستأنف الجولة يوم الجمعة بأربع لقاءات، يفتتحها القادسية حينما يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على القادسية في ملعب الأمير سعود بن جلوي "الراكة" بالخبر عند الـ 3:40 عصراً، ويدخل القدساويون اللقاء وفي جعبتهم 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يمتلك الأهلاويون 37 نقطة وضعتهم في المركز الخامس.فيما يستضيف النصر عند الـ 6:40 مساء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض فريق الاتفاق، حيث يبدأ المستضيف المواجهة بـ49 نقطة في المركز الثاني، فيما أضاف الاتفاق إلى رصيده 28 نقطة في المركز التاسع.وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستضيف الاتحاد نظيره الفيحاء عند الـ 8:30م، حيث يحتل الاتحاد المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة، فيما يمتلك الفيحاء الفيحاء 19 نقطة في المركز الـ الثالث عشر.وفي نفس التوقيت، يحل الوحدة ضيفًا على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وينفرد الهلال بصدارة الترتيب بـ 55 نقطة، فيما يمتلك الوحداويون 35 نقطة وضعتهم في المركز السادس.وتختتم المرحلة يوم السبت بمباراتين، يلتقي في الأولى الفتح بضيفه الباطن على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الـ 3:40 عصراً، ويحتل الفتح المركز السابع بـ32، فيما يقف الباطن في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.وفي آخر المباريات، يستضيف الحزم عند الـ 4:00 عصراً على ملعبه ناديه في الرس فريق أحد، حيث جمع أصحاب الأرض في رصيدهم 23 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما لا يزال فريق أحد في المركز السادس عشر بـ 13 نقطة.// انتهى //16:01ت م0192