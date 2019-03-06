الأحساء 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 مارس 2019 م واسأطلع وفد من إدارة الجودة وقياس الأداء بإدارة التعليم بمحافظة القويعية اليوم ، على 3 تجارب تربوية وتعليمية متخصصة في الجودة والتميز في مدارس البنين التابعة للإدارة العامة للتعليم في الأحساء، حيث استقبل المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم وفد إدارة الجودة وقياس الأداء في تعليم القويعية ، برئاسة رئيس قسم إدارة الجودة وقياس الأداء في تعليم القويعية سليمان بن جبرين الجبرين ، ومشرفي الجودة سليمان بن سعود المطوع ، وعلي محمد بن ضويان ، ومدير برنامج تطوير مهارات تقويم التحصيل الدراسي محمد بن عبدالعزيز العريفي.ورحب بالغنيم برئيس وأعضاء الوفد، وتمنى لهم التوفيق في جولتهم في الإدارة والمدارس بالأحساء، واستعرض لهم مجموعة من التجارب المتميزة لإدارة التعليم في الأحساء، والتي من بينها تجربة مؤشرات لجنة التميز والجودة، التي تسهم في تحسين وتحقيق نواتج متقدمة في التعليم ، والاطلاع على آلية تفعيل أعمال لجان التميز والجودة في المدارس ، وكذلك تجربة الأحساء في تفعيل ممارسات الاختبارات الدولية والوطنية ، لافتاً إلى أن إدارة تعليم الأحساء تعمل على نشر ثقافة التميز والجودة بين الإدارات والمجتمع، ولا تدخر جهدا في ذلك، وترحب بكل من يرغب في الاطلاع والاستفادة.بدوره عبر مدير إدارة الجودة في تعليم الأحساء محمد بن عبدالعزيز الدليجان عن سعادته بمنسوبي تعليم القويعية، منوها بإن مثل هذا البرنامج يسهم في تطوير العمل والاستفادة من نقل الخبرات والتجارب والأفكار بين الإدارات والفرق، مقدما شكره لقادة المدارس الذين تفاعلوا مع برنامج الزيارة.وزار الوفد 3 مدارس للبنين، وهي: مجمع الجبر التعليمي للبنين (القسم الابتدائي)، ومدرسة الحسن بن علي الابتدائية في المبرز، ومدارس الأنجال الأهلية في الهفوف، وأطلع الوفد الذي رافقهم في الجولة مشرفي الجودة في تعليم الأحساء فهد الخضير، وعبدالمنعم الحسين، على تقارير وأوراق وملفات وأدلة عمل رقمية ومطبوعة وعروض حاسوبية عن عدد من البرامج من أهمها: جائزة عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي،وبرامج stem للمهارات المتعددة، وبرامج التميز والجودة.// انتهى //16:03ت م0193