المنامة 29 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 6 مارس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,410.83 نقطة على انخفاض وقدره 3.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة, فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 820.50 نقطة على انخفاض وقدره 6.10 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و 607 آلاف و 710 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 649 ألف و 618 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 64 صفقة.// انتهى //16:03ت م0194